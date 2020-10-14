Анастасия Голд объявила о своём желании попробовать себя в качестве певицы.

АНАСТАСИЯ ГОЛД ХОЧЕТ СТАТЬ ПЕВИЦЕЙ!

Настя Голд решила выйти из звёздной тени Ильи Яббарова. Девушка задумалась о собственной музыкальной карьере. Шансонье инициативу супруги поддержал и пообещал организовать в скором времени создание и запись нового хита. Цена вопроса составит ни много ни мало сто тысяч рублей.

На концертах девушка зарабатывать не планирует, так как прибыль будет поступать от количества скачиваний трека на интернет-платформах.