Ольга Рапунцель жалуется на антифанатов, которые высмеивают её за желание нанять няню Василисе.

ОЛЮ РАПУНЦЕЛЬ ЗАТРАВИЛИ ХЕЙТЕРЫ ЗА НЯНЮ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ

Ранее дважды Оля Рапунцель давала большое интервью для Mpravda.com о том, почему хочет взять для Василисы няню-педагога. Но стоило помощнице появиться в эфире, как Ольге снова пришлось оправдываться перед хейтерами.

«Женщина, которую вы видели в эфире, нам не подошла. Мы в поиске педагога, Василиске нужно развитие, а просто посидеть и поиграть – недостаточно. Ничего в этом плохого не вижу, у половины страны няни, это удовольствие не из дешёвых. Для нас это просто необходимость, у нас тяжёлый съёмочный процесс, иногда нужно выезжать, и чтобы не брать Василису с собой, с ней и будет находиться педагог», – пояснила Рапунцель.

Оля ещё раз подчеркнула, что не решилась бы пригласить в дом чужого человека вне камер.

«Здесь в периметре даже переживать не стоит, камеры на каждом углу».

Сейчас семья Дмитренко активно пытается приучить старшую дочку к горшку, к задаче №1 мамочка попросила присоединиться и няню.

«А что в этом плохого? Мы поехали на съёмку, и я дала указание няне проследить за тем, чтобы Василиска сходила на горшочек. А как в детском саду воспитатели и няни приучают ваших детей к горшку?» – возмутилась Дмитренко.

Опытные мамы тут? ЗА няню или ПРОТИВ?