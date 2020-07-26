Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.

Изначально, пояснила девушка, у ее мужа была обычная простуда, несколько дней он пил привычные при этом недомогании лекарства. Однако на четвертый или пятый день он потерял вкус. Это, по словам Ивлеевой, и насторожило их. У телеведущей появились насморк и слабость, а также часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, однако позже отец Узенюка также потерял вкус.

"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.

По ее словам, они изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.

«В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений», — написала телеведущая. Они все находятся под наблюдением врачей.

По данным ВОЗ, в мире выявлено более 15,5 миллиона случаев COVID-19, погибли 635 тысяч человек. Университет Джонса Хопкинса сообщил о 16 миллионах случаев коронавирусной инфекции, умерли более 644 тысяч человек.

Больше всего случаев — в США, Бразилии и Индии.

В России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 812 тысяч, 13,2 тысячи человек умерли, более 600 тысяч уже выздоровели.