Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.

Ранее подписчики Ивлеевой обвинили ее в жизни напоказ после того, как та стала регулярно показывать в своем аккаунте люксовые автомобили, эксклюзивную одежду и другие предметы роскоши. В ответ на это знаменитость записала сторис, в которых объяснила подобные публикации.

Телеведущая напомнила, что когда завела блог, ей было 24 года.

«Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются», — сказала Ивлеева.

По ее словам, купив новое платье, каждая девушка хочет «повыпендриваться» перед подругами.

«А мои подруги где? Правильно — в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», — сказала блогер.

Ивлеева добавила, что не имеет значения, во что она одета, ведь главное — душа.