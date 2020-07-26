Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" — написала она в Instagram.

В ближайшее время она пообещала раскрыть подробности болезни. Кроме того, рэпер выложил в сторис положительный результат теста на коронавирус.

Телеведущая и музыкант поженились в прошлом году. В Едином госреестре юридических лиц Ивлеева значится как Узенюк.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 812 тысяч, 13,2 тысячи человек скончались, более 600 тысяч вылечились.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 15,5 миллиона случаев COVID-19, умерли 635 тысяч человек. Больше всего заразившихся в США, Бразилии и Индии.