Иванна Хаврак поведала о своём негативном отношении к Валерию Зубову.

Все мы спотыкаемся, совершаем ошибки, но потом поднимаемся и идём дальше! На проекте я дала шанс Валере добиться моего расположения и возможность построить отношения без искры и огня с моей стороны и Вы видели к чему это привело?! Вплоть до ненависти, человек вместо того чтобы меня разжечь.. стал душить меня, пытаться контролировать и топить за заселение и это оттолкнуло меня и хотелось сбежать как можно дальше. Вы увидели худший пример зарождения отношений и их досрочное завершение, но все самое лучшее ещё впереди…☝☺