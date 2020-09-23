Многие зрители стали замечать, что Иванна Хаврак пытается подражать бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Александре Гозиас. Возможно, девушка делает это неосознанно, но по манере поведения и обилием скандалов она становится очень похожей на Сашу. Девушка в эфире от 22 сентября закатила крупный скандал перед очередным выездом за периметр на выходные. Другие участники уже открытым текстом говорят, что не намерены поддерживать хабалку Иванну, даже её парень боится не сдержаться и обзывает девушку неприятными словами.



Некоторые зрители заметили сходство Иванны и Саши Гозиас, которая также была известна на проекте своими вечными скандалами и экспрессивной манерой поведения. Правда, воспитанный Олег Доленко пока не дотягивает до уровня Кости Иванова, бывшего возлюбленного Саши.



У Олега пока не получается приструнить скандалистку Хаврак, хоть молодому человеку постоянно дают советы компетентные ведущие. Остальные участники тоже прекратили бойкотировать девушку, поэтому она продолжает вести себя так, как ей захочется.