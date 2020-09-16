Иванна Хаврак поведала о том, какой мужчина сможет покорить её сердце.

Как можно выстроить отношения с тем , кто не слышит тебя ?! И что делать если Вы разговариваете совершенно на разных языках 🤔 Я не люблю скучные отношения , не смогу жить без мексиканских страстей , мне постоянно нужен драйв , эмоции и чтобы адреналин зашкаливал , я мазохистка и не скрываю этого , а также я всегда могу отстоять себя , дать отпор каждому , но это не значит , что мой мужчина должен вести себя как тюфяк , не заступаться за меня и не проявлять мужскую силу и характер . Только с сильным мужчиной рядом ☝сильная женщина позволит быть себе слабой