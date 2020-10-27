По словам Иванны Хаврак, Олег Доленко не может похвастаться наличием сильного мужского стержня.
ХАВРАК: «МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ГРУБОСТИ ОТ ОЛЕГА»
Мы тут случайно выяснили, почему в паре Хаврак и Доленко возникают скандалы. Похоже, девушка намеренно выводит Олега на эмоции.
«Мне не хватает в нём мужской грубости, силы. Мне постоянно нужны эмоции. Был момент, что мне не хватало волшебства, спонтанности. Когда я вывожу его на эмоции, это сказывается на волшебстве в лучшую сторону», — рассказала Иванна.
На помощь Иванне прилетел Женя Ромашов. Теперь на эмоции Олега выводят сразу двое.
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