По словам Иванны Хаврак, Олег Доленко не может похвастаться наличием сильного мужского стержня.

ХАВРАК: «МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ГРУБОСТИ ОТ ОЛЕГА»

Мы тут случайно выяснили, почему в паре Хаврак и Доленко возникают скандалы. Похоже, девушка намеренно выводит Олега на эмоции.

«Мне не хватает в нём мужской грубости, силы. Мне постоянно нужны эмоции. Был момент, что мне не хватало волшебства, спонтанности. Когда я вывожу его на эмоции, это сказывается на волшебстве в лучшую сторону», — рассказала Иванна.

На помощь Иванне прилетел Женя Ромашов. Теперь на эмоции Олега выводят сразу двое.

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