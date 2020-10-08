Иванна Хаврак уже сожалеет о своём расставании с Олегом Доленко.

Потерявши плачем

Я сама сделала всё возможное, чтобы мы с Олегом расстались. Кричала, что с ним не буду, он такой-сякой, пусть идёт куда подальше, что я люблю Женю и обзывала его последними словами. Есть хорошее выражение «Имея – не ценим, а потерявши, плачем», что и произошло. Поняла, что он действительно мне очень нужен, у меня сильные чувства. Я покажу себя с другой стороны и верну его. Для начала налажу нормальный контакт, буду готовить, ухаживать и проявлять уважение. Постепенно сделаю так, чтобы дальше в наших отношениях было потепление.