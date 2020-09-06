Иванна Хаврак заявила, что не боится одна идти против коллектива.

Чёрная женщина со светлой душой 👼😈

Если Вы смотрите проект или близко знакомы со мной , то знаете , что я никогда не боюсь отстаивать свою точку зрения , не боюсь одна идти против всего коллектива ☝из-за того что моё видение ситуации имеет отличие ! Потому что не живу стадными инстинктами и как коршун не набрасываюсь толпой на слабого , а отстаиваю свою позицию и могу любому дать отпор , мне не важно будет это Илья Яббаров или хоть сам президент .. меня не любят за правду и мнение которое я говорю прямо в лицо , за то что не буду подлизывать никому , за то что не веду себя как все , либо же за собственные черты характера которые другие видят во мне 🤷🏻‍♀ Я так живу ! Сейчас я снова против всех, потому что не поддерживаю пару Виктора Крестовского и Альи Адхам , а считаю , что у ребят нет развития в отношениях , нет жизни , что один Женя Ромашов более живой , сильный и интересный участник со своей историей , чем вся их пара . Но такими высказываниями оказывается я иду против семьи и хуже всего то , что и новые лица повторяют те же слова , Витя говорит про объективность , а где же она ? Мы пришли сюда дружить 🤔или строить отношения и показывать развитие ? Решать проблемы , быть живыми и настоящими , быть объективными и иметь своё собственное мнение , а не подстраиваться под толпу.