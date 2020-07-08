В последнее время Вячеслав Иванченко устраивал на проекте регулярные потасовки. Так, парень дрался и с Захаром Саленко, и с Игорем Григорьевым. Одна из недавних потасовок плохо закончилась для Славы – он получил сотрясение мозга.



Как признался Иванченко, его ударили, из-за чего он не удержал равновесия и упал головой на кафельный пол. Боль в голове была такой сильной, что парню пришлось вызвать скорую помощь и лечь в больницу. Там врачи диагностировали помимо сотрясения еще и множественные ушибы.



Сейчас Славе благодаря лечению стало лучше. Но из больницы он опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте видео, в котором обратился к участникам телестройки с просьбой больше его не бить по голове. По заверениям медиков, еще один удар в голову может дорого обойтись Иванченко в плане последствий для здоровья. Стоит отметить, что имя обидчика, нанесшего ему такую тяжелую травму, Слава не назвал.