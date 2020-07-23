Иван Скромный делится своими соображениями о первом этапе отношений мужчины и женщины.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

Мы вместе, но это не точно.

Хоть и говорят, что девушки больше обращают внимание на мелочи, но я с этим не согласен. Любой умный мужчина делает выводы о своей потенциальной избраннице по всем действиям и поступкам. И дело не только в действиях по отношению к нему. Мужчина обращает внимание абсолютно на все: на речь, жесты, общение и отношение к другим людям. Порой можно сделать выводы о человека без прямого общения.

Что касается первого этапа отношений, так это фундамент будущего для пары. Вначале отношений, как правило, все хотят быть лучше,чем они есть на самом деле и отчасти это можно понять. Ведь если ты не покажешь, что ты лучше, то тебя не выделят. Но в этом деле главное не переусердствовать, потому что по итогу, рано или поздно, все выяснится и это будет в неком роде разочарование.

И вот мы пришли к главному — ни в коем случае не выясняйте отношения и не давите претензиями своих избранников на начальном этапе развития взаимоотношений. Как только вначале отношений начинаются высказывания претензий, то наступает начало конца. Организм начинает стрессовать и головой мы понимаем, что такие отношения нам не нужны. Не бойтесь уходить, бойтесь, что однажды Вы поймёте и пожалеете, что раньше не закончили все это.