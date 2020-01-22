Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. По словам адвоката Сергея Бадамшина, соответствующую жалобу Голунов подал новому генеральному прокурору России Игорю Краснову, сообщает ТАСС.
Бадамшин пояснил, что в заявлении содержится просьба признать бездействие должностных лиц Генпрокуратуры, которое выражалось «в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства».
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