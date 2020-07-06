В июне 2020 года компания «АвтоВАЗ» реализовала 30 248 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с июнем 2019 года этот показатель упал на 1,7%, что позволило компании заявить о начале поэтапного восстановления спроса на рынке.

С января по июнь в России было продано 140 623 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, включая 8027 внедорожников Niva. Таким образом за первое полугодие продажи компании на российском рынке снизились на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает «Прайм».

В компании добавили, что июньские продажи Lada Granta 11 478 автомобилей) вышли на уровень прошлого года. Продажи модели Lada Vesta в июне составили 8442 машины, а замкнули тройку самых популярных моделей пассажирские версии семейства Largus (3 376 автомобилей).

«Мы с удовлетворением отмечаем рост покупательской активности. Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в 3 раза! Эффективная работа нашей дилерской сети, меры господдержки и собственные инициативы Марки приносят ощутимые результаты — LADA уверенно продолжает лидировать на российском рынке с большим отрывом от ближайших конкурентов», — заявил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля. Этот показатель заметно вырос относительно апреля, но по сравнению с маем 2019 года продажи упали на 51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи составили 478 135 машин, сократившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.