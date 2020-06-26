С 1 июля плата за «коммуналку» вырастет, несмотря на падение доходов населения из-за кризиса. В среднем россияне получат платежки с суммами на 4% больше, чем было ранее. Между тем, пока существовал режим самоизоляции, звучало предложение «заморозить» тарифы: платить людям по более высоким расценкам явно становилось все тяжелее. Но власти отвергли эту инициативу. Июльское повышение тарифов грозит еще большим ухудшением материального положения семей и резким ростом задолженности населения за услуги ЖКХ.

С первого июля тарифы ЖКХ вырастут по «плановой» инфляции: в среднем на 4%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне — на 6,5%. Минимальный — в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Напомним, что новость о «заморозке» тарифов последние месяцы то и дело мелькала в информационном пространстве. С такой инициативой выходили не только общественники и независимые эксперты, но и депутаты, и сенаторы (как правило, от «оппозиционных» партий). Однако она была жёстко пресечена Минстроем. В ведомстве считают, что такой шаг нанесет отрасли серьезный удар: ресурсные компании столкнутся с серьёзным недофинансированием и лишатся финансовых источников для развития.

Очень жаль, что не был принят мораторий на тарифы, говорит директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. Она считает, что решение было принято вследствие настойчивых просьб о помощи со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые терпят убытки из-за снижения собираемости коммунальных платежей в условиях текущего кризиса.

«Есть серьезные опасения, что это решение вызовет обратное действие — увидев повышение тарифов и счетов по ЖКХ, люди еще меньше захотят платить, тем более что до 1 января 2021 года не будет штрафов и отключений за неуплату, — утверждает эксперт. — Кроме того, финансовая ситуация у большей части населения очень тяжелая, многие потеряли работу во время пандемии и не смогут ее найти в течение нескольких месяцев после отмены самоизоляции. Задолженность населения может возрасти на 20-30% и привести к огромному кассовому разрыву в платежах».

Впрочем, до 1 июля еще есть возможность все же возместить повышение тарифов ресурсникам со стороны государства, чтобы не перекладывать это бремя на граждан. «Если новые платежки будут уже с повышением, то хотя бы надо объявить, что со следующего месяца будут массовые субсидии плательщикам за счет государства, — считает Чернышева. — Парадоксальным образом субсидии могут, наоборот, привести к повышению собираемости по отрасли, как это было, например, в тех регионах, где временно были отменены взносы на капремонт».

Справедливости ради отметим, что среди наших собеседников есть и те, кто поддерживает повышение тарифов. По словам Сергея Минко, генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии», нужно понимать, что тарифы повышаются не от хорошей жизни. Во многих регионах ситуация с инфраструктурой в сфере ЖКХ находится в плачевном состоянии, и ее необходимо модернизировать. Именно в этих регионах наибольшее число аварий и, в тоже время, наименьшие тарифы.

«Повышение тарифов позволяет модернизировать инфраструктуру и предоставлять жителям более качественные услуги, — подчеркивает он. — Это необходимо для развития системы ЖКХ. Меняются теплосети, строятся водоканалы, прокладываются электрические сети. Про капремонт вообще можно не говорить — чуть ли не половина жилого фонда в аварийном состоянии. Так что повышение тарифов необходимо и оправдано, тем более, что оно не превышает инфляцию».

Как говорится, кризис кризисом, а повышение тарифов — по расписанию. Между тем, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подчеркивает, что миллионы плательщиков «не тянут» даже прежние тарифы, а задолженность по коммунальным услугам ещё в марте составляла более 1 трлн руб. «Повышение тарифов, при кризисном падении доходов населения, будет означать и дополнительное ухудшение материального положения семей, и значимый рост неплатежей, задолженности, то есть то самое «недофинансирование» ЖКХ», — подытожил собеседник «».