Итоговое сочинение в российских школах может быть перенесено, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, решение будет принято в ближайшее время, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — заявил он в интервью «Российской газете».

Музаев добавил, что Рособрнадзор не рассматривает вариант проведения сочинения в дистанционном формате, поскольку есть риск, что в домашних условиях «это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

Он также отметил, что в будущем необходимо изменить формат итогового сочинения, чтобы все его тематические направления не объявлялись в начале года, давая возможность ресурсам в интернете опубликовать шаблоны этих работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою более узкую тему, вместо того чтобы заниматься самостоятельным творчеством.

Музаев уточнил, что в этом году таких изменений не будет, поскольку школьники и так находятся в сложных условиях из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 3 февраля и 5 мая 2021 года.

Успешное написание итогового сочинения служит для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет/незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

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