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Студент Государственного медицинского университета имени Мечникова из Италии, заразившийся коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации агентства, студент по имени Рикардо стал единственным заболевшим гражданином Италии на территории России. Помимо него выписаны еще двое россиян, двое граждан КНР и трое инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess.

Вирус у Рикардо выявили 5 марта. Он прибыл в Петербург 29 февраля вместе со своим однокурсником. По прилете он чувствовал себя нормально, заселился в общежитие на проспекте Просвещения, 45, однако спустя пару дней у него поднялась температура. Медики сразу поместили приехавшего из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в инфекционный бокс в больнице имени Боткина.

Ранее стало известно, что всего в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала завозными, остальные оказались «контактными».

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