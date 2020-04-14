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Коронавирус официально подтверждён у 34 работников технических служб, сотрудников администрации, а также артистов трупп Большого театра. В театре источником заражения считают итальянцев, которые в конце февраля провели в Москве ряд спектаклей.

Мы считаем, что всех перезаражала одна итальянская певица, которая поёт в спектакле «Путешествие в Реймс», — сообщил «МК» информированный источник.

Он пояснил, что у певицы за день до спектакля поднялась высокая температура, она от выступления отказалась, но до этого ходила по театру и пела на репетициях. У неё якобы взяли анализ, а потом очень быстро отправили в Италию.

Как писал NEWS.ru, несколько человек, организовавших концерт «Мы вместе» в Большом театре, отправлены на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции. У людей не было никаких внешних признаков болезни, тесты на коронавирус были сданы своевременно. Концерт «Мы вместе» прошёл в субботу, 11 апреля. Артисты выступали в пустом зале. Мероприятие было рассчитано на многомиллионную телеаудиторию.

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