Александр Логунов. Италия считает необходимым вести политическое обсуждение между европейскими лидерами перед очередным продлением антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

В среду он выступил перед палатой депутатов национального парламента в преддверии предстоящей встречи Европейского совета 19 июня. Конте рассказал, что на видеоконференции ожидается информационное сообщение от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по Донбассу.

«Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента», — сказал премьер Италии.

Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении РФ с необходимостью выполнения минских договоренностей по востоку Украины, вместе с тем не признавая на официальном уровне воссоединение Крыма с РФ. Представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и Евросоюза, называя их «инструментом, а не самоцелью».

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.