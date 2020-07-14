Александр Логунов. Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».

Работу Бэнкси в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года украли в январе 2019 года. Она была найдена карабинерами в июне в сельском доме в итальянской области Абруццо.

Церемония передачи рисунка состоялась в здании французского посольства в Риме.

«Это произведение имеет высокую художественную ценность, она стала свидетелем бойни, но через эту запасную дверь спаслись множество людей. Кроме того, она свидетельствует о блестящем сотрудничестве между Францией и Италией», — заявил посол Франции Кристиан Массе, слова которого приводит газета la Repubblica.

Рисунок, изображающий силуэт скорбящей девушки, появился на двери «Батаклана» летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем Instagram.

После обнаружения карабинеры сообщили, что граффити осталось неповрежденным. Согласно воссозданной картине инцидента, неизвестные вырезали фрагмент двери «Батаклана» при помощи болгарок, а затем скрылись на грузовике.