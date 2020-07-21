Италия удовлетворена соглашением по итогам саммита ЕС, по которому получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Это исторический момент для Европы и Италии. Видение и решимость, с которыми мы преследовали эту цель, были вознаграждены», — заявил он на утренней пресс-конференции.

По его словам, Италии удалось увеличить на 36 миллиардов кредитную линию Евросоюза, доведя ее в ходе переговоров до 127 миллиардов евро. Размер предложенных Еврокомиссией прямых субсидий удалось сохранить на уровне 81 миллиарда, отметил премьер. «Мы просто улучшили план», — подчеркнул Конте в эфире своего Facebook.

«Это позволит нам эффективно и с силой бороться кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Сейчас мы получили большую ответственность <…> и возможность вновь запустить Италию, изменить облик нашей страны. Мы должны использовать эти деньги для инвестиций, для структурных реформ. Мы должны встать на путь экономического роста и устойчивого развития, к которому мы стремились годами», — заявил Конте.