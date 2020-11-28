Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине «Спутник V» только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.

«Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если Институт Гамалеи начал обсуждать ее с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует ее, то это будет одна из доступных вакцин», — сказал посол.

«Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как «я хочу это, я хочу то», только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему», — отметил дипломат.

Посол России рассказал об испытаниях «Спутник V» в Белоруссии

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.