Александр Логунов. Предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит «ядерной пятёрки» Совета безопасности ООН можно считать желанием России привлечь к обсуждению мировых проблем ведущих международных игроков, несмотря на сложности в отношениях с ними, российский лидер своей статьей представляет новый образ страны, считает профессор международных отношений римского университета Luiss Сильвия Менегацци (Silvia Menegazzi).

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

«Статья сама по себе, на мой взгляд, представляет новый нарратив и новый образ России на международном уровне. Это более инклюзивный подход по сравнению с теми, которые Россия продвигает на международном уровне и к которым мы привыкли. Предложение провести саммит или многостороннюю встречу с участием пяти стран является примером желания России играть более активную роль на международном уровне, включая в этот процесс все другие крупные державы, несмотря на неустойчивость и колебания с некоторыми из них», — сказала Mpravda.com итальянский эксперт.

Вместе с тем, по мнению Менегацци, было бы неправильным «обсуждать мировой порядок» на основе только ядерных держав.

«Возможно, это политическое видение (Путина) немного «ретро», в том смысле, что когда говорят о многосторонних международных инициативах, ведущие страны пытаются продвинуть идеи, чуть более соответствующие нынешнему времени, такие как проблемы окружающей среды. Говорить о ядерном оружии мне представляется устаревшим, но во многих смыслах это не так. Совет Безопасности ООН и подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия до сих пор играют фундаментальную роль», — заявила профессор университета Luiss.