Александр Логунов. Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сестер – сиамских близнецов из Центральноафриканской республики, родившихся со сросшимися черепами.

«Это первый случай в Италии — и, вероятно, единственный в мире (подобные операции не описаны в литературе) — успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов – ред.), одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях», — говорится в сообщении больницы.

Итальянские специалисты узнали о детях в июле 2018 года — президент Bambino Gesù Мариэлла Энок увидела только что родившихся младенцев в больнице столицы ЦАР Банги.

На подготовку и исследования ушло больше года, после чего с мая прошлого года хирурги провели три вмешательства. Последнее из них завершилось успешным разделением сестер, которым 29 июня исполнилось по два года. В июньской операции участие приняли более 30 врачей и медсестер. Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но остаются вместе с мамой в нейрохирургическом отделении больницы на двух отдельных койках.

Хотя у них много общего, сестры уже отличаются характером. «Префина игривая и бойкая, а Эрфина серьезная и наблюдательная», — отмечается в сообщении. Чтобы дети могли познакомиться и общаться, им придумали систему зеркал.

Мать девочек поблагодарила сотрудников ватиканской больницы и выразила надежду, что детей крестит сам папа Франциск.