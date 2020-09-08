Футболисты сборной Италии нанесли поражение национальной команде Нидерландов в матче второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча в Амстердаме при пустых трибунах завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Николо Барелла.

Для голландской команды это первое поражение в восьми последних матчах. Последний раз «оранжевые» проигрывали 9 июня 2019 года, уступив Португалии в финале Лиги наций.

Итальянцы продлили серию без поражений до 16 игр, причем команды Роберто Манчини это двенадцатая победа в тринадцати последних встречах. В последний раз сборная Италии уступала 10 сентября 2018 года в матче Лиги наций против той же Португалии.

📸 Барелла выводит итальянцев вперед в Амстердаме…#ЛигаНаций pic.twitter.com/Efn4uWBL36 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 7, 2020

Команды представляют группу 1 элитной лиги А. В параллельном матче квартета сборная Польши в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Италия в двух турах набрала 4 очка, Нидерланды и Польша — по 3, сборная Боснии и Герцеговины — 1.

📝 Итоги понедельника в #ЛигаНаций 👀 ✔️ Италия побеждает в Амстердаме

✔️ Холанн делает дубль в Белфасте

✔️ Поляки увозят три очка из Боснии Подробнее ➡️ https://t.co/ouaYOTbjjI pic.twitter.com/QzyIJpdobR — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 7, 2020

В следующем туре Лиги наций итальянцы в гостях сыграют с поляками, а голландцы также на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины. Обе встречи пройдут 11 октября.