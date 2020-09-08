Футболисты сборной Италии нанесли поражение национальной команде Нидерландов в матче второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча в Амстердаме при пустых трибунах завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Николо Барелла.
Для голландской команды это первое поражение в восьми последних матчах. Последний раз «оранжевые» проигрывали 9 июня 2019 года, уступив Португалии в финале Лиги наций.
Итальянцы продлили серию без поражений до 16 игр, причем команды Роберто Манчини это двенадцатая победа в тринадцати последних встречах. В последний раз сборная Италии уступала 10 сентября 2018 года в матче Лиги наций против той же Португалии.
📸 Барелла выводит итальянцев вперед в Амстердаме…#ЛигаНаций pic.twitter.com/Efn4uWBL36
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 7, 2020
Команды представляют группу 1 элитной лиги А. В параллельном матче квартета сборная Польши в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Италия в двух турах набрала 4 очка, Нидерланды и Польша — по 3, сборная Боснии и Герцеговины — 1.
📝 Итоги понедельника в #ЛигаНаций 👀
✔️ Италия побеждает в Амстердаме
✔️ Холанн делает дубль в Белфасте
✔️ Поляки увозят три очка из Боснии
Подробнее ➡️ https://t.co/ouaYOTbjjI pic.twitter.com/QzyIJpdobR
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 7, 2020
В следующем туре Лиги наций итальянцы в гостях сыграют с поляками, а голландцы также на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины. Обе встречи пройдут 11 октября.