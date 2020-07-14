Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, пилот успешно катапультировался, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС.

"Истребитель ВВС США F-16 Viper, приписанный к 49-й эскадрилье, потерпел сегодня крушение во время приземления на авиабазе Холломен примерно в 18.00 по местному времени (03.00 мск). Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм", — говорится в сообщении эскадрильи в Facebook.