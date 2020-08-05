Российские военные над нейтральными водами Черного моря зафиксировали две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе, сообщили в Министерстве обороны.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — добавили в ведомстве.

Экипаж российского военного борта опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После того, как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено», — заключили в Минобороны.

О подобном инциденте над Черным морем оборонное ведомство сообщало 31 июля. Тогда поднятый в небо Су-27 опознал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

Нарушения границы также не произошло.