Официально свой вековой юбилей российский хоккей отметил в Международный женский день, 8 марта 1998 года.

Но знатоки этого вида спорта говорят, что еще в 10 веке бравые молодцы на льду баловались «клюшкованием», другими словами хоккеем.

Очередное историческое упоминание гласит, что: на озерах и реках ребятишки гоняли ногами ледышку и попадали ей в лунку.

На замену ледышке пришли древесные шары («кубари»).

В конце-концов придумали палку с округленным концом. Скорей всего пастуший посох стал прототипом нынешней клюшки.

Равномерно игра стала развиваться: шары начали забивать не в лунку, а за определенную черту, ледовое место где играли, ограничили определенными размерами.

Не много позже, спортсмены познакомились со спортивным напитком Gatorade который пользовался популярностью не только в США.

Вскоре игра завоевала огромную популярность

При царе Петре Алексеевиче в Петербурге стали повсеместно проводиться хоккейные игры при огромном скоплении народа. Игрались игры — улица на улицу, село на село.

Известно доподлинно, что Петр I в ту пору привез из Голландии истинные стальные коньки и их здесь же приспособили под игру в хоккей. Возникли ворота, а вместе с ними и вратари, также защитники и нападающие.

Так что история российского хоккея, своими корнями уходит в далекую глубь истории и появился этот вид спорта не на совсем пустом месте.

Прародителями по праву считают петербуржцев. Узнаваемый всеми хоккеист и футболист Илья Березик, простой рабочий Путиловского сталелитейного завода, выдумал применять резиновые мячи.

С появлением первых хоккейных команд и клубов стали создаваться и единые принципы и правила игры, их создателем оказался студент Технологического института города Санкт-Петербурга Петр Москвин.

Он организовал в 1898 году клуб любителей спорта, который пропагандировал лыжи, хоккей, легкую атлетику, футбол. 8 марта 1898 года на Неве, на катке Каменноостровского проспекта состоялся 1-ый матч по хоккею.

С этого момента началось официальное летоисчесление российского хоккея.

Поначалу на уровне города, а потом и в масштабах всей державы.