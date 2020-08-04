Необходимость следить за ходом времени существовала во все времена у людей с различными профессиями, обычаями и разным положением в обществе. Среди разных народов создавались солнечные, песочные, лунные, водяные и даже огневые часы.

Благодаря техническому прогрессу, появляются новые, более удобные измерители времени — карманные часы, которые становятся популярными среди мужчин в европейских странах в 18-19 столетии. Они оснащены турбийоном, хронографом, подзаводом, вечным календарем.

Мужские часы в то время носят на цепочке, которая крепится к карману жилетки. Наручные часы появляются только у дам, имеют невысокую точность хода и представляют собой дорогое украшение, нежели предмет измерения времени.

В наше время ассортимент часов просто зашкаливает, можно подобрать их на любой карман, особенно популярны эксклюзивные смарт часы, для их покупки достаточно перейти на сайт.

Мужские наручные часы становятся необходимостью после первой мировой войны. Впервые в 1880 г. фирма Girard Perregaux получает заказ на производство мужских наручных часов для немецких офицеров. Также идею наручных часов поддержал известный авиатор Альберто Сантос-Дюмон. В 1901 г. в Париже он попросил своего друга, небезызвестного Луи Картье, изобрести такие часы, чтобы можно было следить за временем во время полета, не отрывая рук от штурвала. В 1904 г. Cartier презентует ему наручные часы на кожаном ремешке с маленькой застежкой.

Первая модель наручных часов от Cartier называлась Santos. Это был, своего рода, прорыв в мире часов, которые не нужно было доставать из кармана, чтобы узнать, который час. Но, несмотря на это, мужские наручные часы еще долго оставались невостребованными среди верхушки общества.

К 30 гг. производство часов набирает обороты, появляются все более усовершенствованные модели наручных часов от Patek Philippe, Piaget, Omega, Cartier, оснащенные хронографом, календарем, автоподзаводом, водонепроницаемые и др. Мужские наручные часы приобретают популярность, они становятся не просто функциональным измерителем времени, а показателем статуса мужчины, его особенностей характера и деловым аксессуаром.

Сегодня во всем мире изготавливается огромное количество различных мужских часов от известнейших брендов, которые отличаются внешним видом, материалами, функциями, производителем. Это могут быть классические или спортивные, деловые или военные, позолоченные или платиновые, водонепроницаемые, с несколькими циферблатами, крупные, минималистичные — предлагаемый ассортимент колоссален!

Но не забывайте, что все это — дело вкуса и личных пристрастий, а главными критериями выбора часов всегда должны оставаться прочность, качество, надежность и точность. Если вы хотите купить часы дешево, задумайтесь, сколько они вам прослужат и какого они качества. Ведь такие часы изготавливаются из дешевых материалов и придут в негодность очень быстро.