«Маргарита», «По-неаполитански», «Гавайская», «Окономияки» — самые знаменитые сорта пиццы.

Это блюдо уже давно стало излюбленным не только в Италии, но и во всем мире.

По существующим в наше время рецептам можно приготовить как простую закуску, так и изысканное яство.

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Когда появилась на свет первая пицца сказать точно невозможно. Но известно, что в 1660 году в Италии большой популярностью пользовалась пицца «Четыре времени года».

А в 1800 году активно поедалась «Маринара». Основными ингредиентами для пиццы всегда служили мука, томаты и базилик.

В те времена она готовилась исключительно для бедных слоев населения. Но этому блюду удалось проникнуть и во дворцы.

Случилось это в период правления Фердинанда Бурбона II, который в 1832 году включил пиццу, как основное блюдо, в рацион королевского питания. Однако монарха смущал один факт: тесто для пиццы традиционно замешивалось ногами.

Было дано тайное задание: найти пути решения этой задачи. Через 6 месяцев был изобретен «пестик» — статуэтка человека из бронзы, – которым повар взбивал тесто.

Кроме того, чтобы знатные особы не пачкали руки и одежду, к трем зубьям вилки добавили четвертый. Так появилась четырех зубные вилки, которыми мы пользуемся по сей день.

Благодаря искусству итальянских пицца ойло это блюда готовят в разных уголках планеты. А в Америке и Англии пиццу любят больше, чем гамбургеры. Самое главное в приготовление пиццы это тесто.

Оно может быть дрожжевым или пресным, подойдет и слоенное. Ингредиенты для начинки подойдут любые, все зависит от вкуса и желания.

Правильно готовить пиццу в печи, при температуре 400С, на открытом пламени.

Все это придает блюду неповторимый аромат. Однако и в домашних условиях можно приготовить пиццу, которая порадует домашних и гостей.