Следствие по делу петербургского историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы», — приводит слова адвоката ТАСС.

Почуев также добавил, что Соколов признает вину и раскаивается.

Обвинение в незаконном хранении оружия было предъявлено Соколову 26 февраля. По словам Почуева, подсудимый добровольно выдал обрез следствию, из которого застрелил Ещенко, причем оружие не было приобретено накануне убийства, а «досталось ему по наследству».

5 декабря Соколова доставили из Санкт-Петербурга в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой историк был признан вменяемым.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.