Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, заявил в понедельник, 15 июня, что намерен отказаться от услуг адвоката Александра Почуева, который защищал историка с момента задержания.

«Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моими адвокатом был Сергей Лукьянов», — сказал Соколов в ходе заседания в Санкт-Петербургском городском суде. Также Соколов отказался от услуг адвоката Екатерины Осадчук, уточняет НСН.

Лукьянов в суд не явился. Суд решил отложить слушания на 22 июня в 12:00 мск. По словам судьи Максименко, Соколову вызовут адвоката по назначению, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день Соколов отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Почуев признался, что был удивлен решением своего бывшего клиента. По его словам, Соколов поблагодарил его за работу, но решил отвести его от дела на фоне угроз, которые стали поступать в адрес защитника с требованием отказаться от дела.

Заседание перенесено на 22 июня.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко.

В марте расследование уголовного дела было завершено. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта мужчине продлили срок содержания под стражей до 23 сентября, сторона защиты обжаловала это решение.

9 июня адвокат семьи погибшей девушки Александра Бакшеева высказала мнение, что Соколов глумился над телом убитой им аспирантки.