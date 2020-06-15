Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия, отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Заседание Октябрьского районного суда Петербурга состоялось в понедельник, 15 июня.

«На данный вопрос желаю ответить после того, как сторона обвинения предоставит все свои доказательства», — ответил он на вопрос судьи Юлии Максименко.

При этом ранее Соколов признавал вину и раскаивался в содеянном.

Начало рассмотрения дела по существу отложено в третий раз, так как подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук в пользу Сергея Лукьянова, с которым он пока не достиг договоренности.

Почуев признался, что был удивлен решением своего бывшего клиента. По его словам, Соколов поблагодарил его за работу, но решил отвести его от дела на фоне угроз, которые стали поступать в адрес защитника с требованием отказаться от дела.

Также подсудимый сообщил Почуеву, что отказ от его услуг является условием для вступления в дело другого адвоката.

Заседание перенесено на 22 июня.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко.

В марте расследование уголовного дела было завершено. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта мужчине продлили срок содержания под стражей до 23 сентября, сторона защиты обжаловала это решение.