Историк-расчленитель Олег Соколов вновь устроил истерику в суде по делу об убийстве любовницы и аспирантки Анастасии Ещенко. При этом он указал на то, что в произошедшем виноват не он и даже не жертва.

Как передает Telegram-канал Life Shot, он считает, что трагедия произошла из-за публициста Евгения Понасенкова, которого он назвал своим заклятым врагом.

По словам историка, тот якобы устроил ему травлю, а также оказывал на него «психотравмирующее воздействие». Доцент утверждает, что Понасенков «сознательно добивался того, что произошло».

Говоря о сообщениях по предыдущим эпизодам агрессии в сторону молодых девушек, Соколов заявил, что это клевета.

Ранее суд продолжил допрос свидетелей. Так, был заслушан библиотекарь Ярослав Крутелин, который с 2012 года учился с Анастасией Ещенко. Кроме того, сотрудники организации, занимающейся уборкой наплавного мусора на реках и каналах, которые нашли у семимостья мешок с останками студентки, тоже дали показания.