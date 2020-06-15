15 июня в здании Горсуда Петербурга наконец началось рассмотрение по существу дела историка-расчленителя Олега Соколова. Доцент СПбГУ в ноябре 2019 года убил, расчленил и попытался выбросить в Мойку свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. На прошлой неделе заседание перенесли, чтобы адвокат подсудимого Сергей Лукьянов мог ознакомиться с материалами дела, включая вещественные доказательства.

Парадоксальным образом на следующее заседание Лукьянов вовсе не явился. Судья Максименко озвучила: в суд поступило заявление, что 10 июня Лукьянов встретился с Соколовым в СИЗО, но не согласовал свое вступление в дело. Соответственно, с доказательствами Лукьянов знакомиться не стал.

В суде Соколова защищали адвокаты Почуев и Осадчук. Заседание, как и прежде, прошло в карантинном режиме: без допуска прессы в зал, но с трансляцией для журналистов с помощью трех камер. Участникам процесса полагалось быть в масках и перчатках.

На этот раз Соколова доставили в суд в белоснежный рубашке: оказавшись в «аквариуме», он несколько минут о чем-то совещался с адвокатом Александром Почуевым. Затем надел очки и сел лицом к камере. Затем в очередной раз сказал, что плохо слышит:

— Очень прошу говорить громче плохо слышно за стеклом!

— Всё микрофоны, все что нужно включено. Стараемся по возможности говорить громче…Защитники, где ваши средства защиты? Перчатки?

Адвокаты надели перчатки и маски.

Почуев заявил ходатайство по поводу видеотрансляции: по мнению адвоката, на ней есть только выборочные планы, а качество не удовлетворительно – выпадают слова и целые фразы.

Соколов тем временем спустил маску на подбородок.

— Уточните, о чем ходатайство: о допуске прессы, о прекращении видеотрансляции или о закрытии заседания? – поинтересовался судья.

Почуев пояснил, что да, действительно, лучше прекратить трансляцию и пустить в зал всю прессу. В удовлетворении ходатайства отказали. Затем адвокат потерпевших озвучила ходатайство с их стороны – просьбу рассмотреть дело без присутствия отца и матери убитой Анастасии Ещенко в суде. Как следует из цитат, убийство и его жестокость потрясли семью Ещенко, родственники девушки до сих пор не отправились от шока и не хотят видеть ни Соколова, ни его адвокатов. Кроме того, родители Анастасии живут в Краснодарском крае. Ходатайство удовлетворили.

После этого в суде наконец огласили обвинительное заключение. Из него следует, что сначала Соколов выстрелил Анастасии Ещенко в область века правого глаза, затем начал душить. Но девушка ещё подавала признаки жизни, и Соколов снова трижды выстрелил ей в голову. Пока зачитывали подробности ранений – об ушибах, кровоизлияниях, повреждениях мозга Анастасии Ещенко – Соколов сидел, низко опустив голову.

Как следует из обвинительного заключения, Соколов хранил тело в своей квартире на Мойке, 82 до 22 часов вечера. Затем расчленил. Части тела выбросил в Мойку – в итоге, историка обнаружили нетрезвым в реке с мешком, в котором были руки Анастасии Ещенко. В квартире после задержания нашли голову девушки.

После оглашения обвинительного заключения Соколову задали вопрос, признает ли он себя виновным. На что тот сказал: он ответит, когда его основным защитником станет Сергей Лукьянов. Адвокат Почуев заявил, что для него это стало полной неожиданностью и что ему тогда, видимо, остаётся «сложить оружие». Судья негодовала:

— Что вам помешало заключить соглашение с Сергеем Лукьяновым? – имея в виду, что Лукьянов приходил в СИЗО и мог присутствовать на заседании 15 июня.

— Он сказал, что для того, чтобы он мог вступить в дело, нужно произвести некие действия. Я очень хотел работать с этим адвокатом, я не знаю всех процессуальных тонкостей.

— Ваши действия затягивают рассмотрение уголовного дела. Из-за того, что вы сейчас отказываетесь от адвоката.

— Сегодня же ничего не отложилось из- за этого – парировал Соколов.

Историк обещал, что согласование вступления Лукьянова в процесс будет достигнуто «сегодня-завтра». Гособвинитель предложила остроумное решение проблемы: «Предлагаю вызвать на следующее заседание защитника по назначению, чтобы мы могли провести судебное заседание, если застанем такую же картину» (имея в виду чехарду с адвокатами).

Итак, следующая попытка рассмотреть громкое дело по существу будет 22 июня. Отметим, что после предыдущей публикации к корреспонденту «» обратился адвокат Почуев. Дело в том, что мы написали, что защитник всерьёз предлагал считать фазы Луны в момент убийства смягчающим обстоятельством. Почуев настаивал, что всерьёз версию с Луной не рассматривал – это был лишь ответ на уточняющий вопрос журналиста о «мистических» версиях. Тем не менее, тема Луны прозвучала на пресс-подходах и в Петербурге, и в Москве. И на субъективный взгляд корреспондента, адвокат выглядел очень серьёзно, тем более, что в этом контексте говорил про медицинские исследования. А уж насколько серьёзно прорабатывалась такая линия защиты – не нам судить.