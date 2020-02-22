Доцент кафедры отечественной и общей истории ЛГПУ Иван Шевченко сообщил, что разговоры о массовом пьянстве среди крестьян в русских деревнях слишком преувеличены. Он добавил, что современные люди выпивают гораздо чаще и больше алкоголя. Об этом сообщил ТАСС.

В начале XX века крестьянское население в России было подавляющим — более 70%, но масштабы потребления алкоголя в русской деревне сильно преувеличены в массовом сознании. Потребление было менее 8 литров в год на душу населения в селе, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, не так губительно для организма. Население не пребывало в пьянстве до революции, а вот в советское время потребление было больше, — привели слова Ивана Шевченко в ТАСС.

Историк Липецкого педагогического университета также добавил, что уже к 90-м годам потребление спиртного в России выросло до 16 литров на человека, и это минимальные цифры. Затем потребление снизилось до 10 литров. Учёный отметил, что показатель меньше, чем в советские и перестроечные годы, но больше, чем в дореволюционный период.

Начало 1990-х годов было так же социально неблагополучным временем, потребление алкоголя росло, а сейчас — снизилось, примерно до 10 литров на человека в год из-за тихой антиалкогольной компании последнего десятилетия, — процитировали историка в ТАСС.

Он отметил, что на снижение потребления алкоголя повлияли разные антиалкогольные меры, в том числе ограничение покупки спиртного по возрасту.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что весной Госдума рассмотрит законопроект о принудительном лечении от алкоголизма.

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