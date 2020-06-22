Заместитель фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера по нацисткой партии Рудольф Гесс был основным инициатором установления секретных контактов Германии с Британией еще в середине 1930-х годов, об этом свидетельствуют архивные материалы, рассказал в интервью Mpravda.com историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.

Гесс 10 мая 1941 года в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Документы об этом событии, считающемся одной из главных загадок Второй мировой войны, Лондоном до сих пор не рассекречены в полной мере. Однако профессиональные историки сходятся во мнении, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.

«С уверенностью можно сказать, что именно Гесс был основным инициатором установления тесных контактов с Великобританией. Как ветеран Первой мировой войны, он хорошо помнил ее уроки, а именно – всеми силами избежать войны на два фронта. Для того чтобы обеспечить себе свободу рук на Востоке, Германии необходимо иметь прочный тыл на Западе», — сказал Макаров.

Он привел выдержки из архивных материалов, в том числе показания бывшего адъютанта Гесса Карла-Гейнца Пинтша, германского дипломата Карла Клодиуса и еще одного дипломата времен Третьего рейха оберфюрера СС Вильгельма Родде, который был лично знаком с Гессом.

«По этому поводу Пинтш показал: «Гесс своей особой задачей ставил всеми доступными ему средствами добиться если не военного союза Германии с Англией против России, то хотя бы нейтрализации Англии», — сказал Макаров.

По словам Пинтша, для налаживания контактов с влиятельными британскими политическими кругами Гесс еще с 1934 года использовал известного германского ученого, генерал-майора, профессора Карла Хаусхофера, чьим учеником Гесс был в студенческие годы, отметил Макаров.

В 1937 году в Мюнхене Гесса посетил адъютант фельдмаршала герцога Коннаутского, дяди британского короля Георга VI, майор Фицрой Файерс, который несколько дней гостил в особняке заместителя Гитлера. В 1938 году Пинтш сопровождал Гесса в Гамбург, где тот встречался с владельцем известного английского банка «Джон Генри Шредер» – Бруно фон Шредером, который, по словам Гесса, «успешно выступал в финансовых и политических кругах Англии за поддержку гитлеровской агрессивной политики против Советской России», добавил Макаров.

К германофильским кругам в Великобритании относились герцог Бедфордский, сэр Ллойд-Джордж, бывший министр финансов лорд Саймон, известный дипломат Вильям Стрэнг и многие другие. «При посредничестве Бруно фон Шредера в мюнхенском особняке состоялась встреча Гесса с герцогом Виндзорским (бывшим королем Эдуардом VIII)», — отметил Макаров.

А согласно показаниям Вильгельма Родде, установлению связей между германскими и британскими промышленниками в середине 1930-х годов в числе других способствовал британский писатель Ян Флеминг, добавил Макаров. «Обратим внимание, что писатель Флеминг – это автор знаменитых романов о Джеймсе Бонде, а в ту пору – офицер британской разведки. Отсюда можно сделать вывод, что «Сикрет Интеллидженс Сервис» была в курсе «миссии Гесса», — сказал Макаров.