Сегодня западным политикам не выгодно делать акцент на том, что Красная армия освободила лагерь смерти в Освенциме, из-за сложных отношений между странами, заявил в пятницу бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в своем выступлении на V Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме, говоря об Освенциме, ни разу не упомянул, чьи именно солдаты освобождали лагерь смерти.

«Говорить об Освенциме и не упоминать, что его освободила Красная армия, цинично. Это делается в угоду складывающейся политической конъюнктуре «, — заявил Пермяков.

Историк считает, что это замалчивание исторических фактов.

«Красная армия, 1-й Украинский фронт проводил Висло-Одерскую наступательную операцию. В рамках этой операции 60-й армии была поставлена задача с минимальными потерями освободить Силезский промышленный район, в котором находился лагерь Освенцим. Упоминания о потерях с немецкой стороны и наших войск … Это все задокументировано и неоспоримо», — заявил историк.

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