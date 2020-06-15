Бывший Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, заявил на суде, что к гибели девушки причастны его научные оппоненты.

Как пишет Znak.com, во время слушания дела Соколов сообщил о замене своего адвоката Александра Почуева из-за поступающих ему угроз от сторонников историка Евгения Понасенкова, с которым Соколов судился по поводу плагиата в своей научной работе. По его словам, Почуеву угрожали расправой люди, которые якобы причастны к убийству Ещенко.

«Он получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии, а именно сторонников Понасенкова. Компетентные органы дадут оценку данному факту», — заявил Соколов.

Он потребовал, чтобы его интересы в суде представлял адвокат Сергей Лукьянов.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым возник после того, как последний обвинил коллегу в том, что тот заимствовал для своей научной работы материал из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», не указав ссылку. В ответ Соколов жестко высказался на Youtube-канале блогера Дмитрия Пучкова как о монографии, так и о ее авторе.

Затем на одну из лекций Соколова пришли сторонники Понасенкова и обвинили его в плагиате, что привело к стычке в аудитории. Впоследствии выяснение отношений между ними перешло в суд. По их конфликту было рассмотрено два дела, первое из которых выиграл Соколов, второе — Понасенков.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года по подозрению в убийстве аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко. Историк застрелил девушку и расчленил ее тело, положил их в рюкзак и затем попытался выбросить его реку Мойка, но был пойман.