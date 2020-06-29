У историка-убийцы Олега Соколова сдали нервы во время очередного заседания суда по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По ходу заседания доцент устроил настоящую истерику, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Экс-преподаватель потребовал, чтобы его переписку с жертвой показали на открытом судебном заседании.

Он считает, что так люди поймут, что его бывшая возлюбленная творил «ужасные вещи». При этом Соколов даже оказывает давление на судью. Он утверждает, что если тот откажется от этого шага, то это якобы будет означать, что он действует под давлением прессы, которая создала историку «жуткий образ».

Поведение Соколова учли в суде. Согласно официальной формулировке, подсудимый «не соблюдает порядок, повышает голос и делает замечания председательствующему судье».

Ранее стало известно, что у Соколова был шанс уйти от наказания, если бы не глазастый свидетель.

До этого в Петербурге начался суд над доцентом. Он убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Соколов уже рассказал свою версию взаимоотношений с девушкой и ее убийства. Он утверждал, что якобы виновата была «выбесившая» его Ещенко, а сам он находился в состоянии аффекта.