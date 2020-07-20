Гибель Адольфа Гитлера во время покушения в 1944 году могла бы существенно повлиять на ход Второй мировой войны, но идеализировать заговорщиков не стоит: они проводили «классический дворцовый переворот», заявил Mpravda.com эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Заговор 20 июля, также известный как операция «Валькирия», был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке «Вольфсшанце» в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года, организованный Клаусом фон Штауффенбергом, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора — Гитлер был только ранен. Заговор провалился. Большинство участников были казнены, их родственники — репрессированы.

«Удачное покушение на Гитлера 20 июля 1944 года могло изменить ход войны, наверняка бы появилась дезорганизация в немецкой армии, что давало бы возможность советскому командованию воспользоваться ситуацией и быстрее проводить операции заключительного этапа», — сказал историк.

Сместившие Гитлера в этой ситуации, по его мнению, попытались бы реализовать план сепаратных переговоров с противником.

«В дальнейшем это было чревато попыткой привести в жизнь такие откровенно безумные проекты, как операция «Немыслимое» [гипотетическая война между Британией и США, с одной стороны, и СССР, с другой]», — полагает Буранов.

При этом историк призвал не идеализировать организаторов покушения: «Этих людей точно нельзя считать героями, само покушение не носило антифашистскую направленность, а было классическим дворцовым переворотом, единственной целью которого была борьба за власть».

«Это не единственное покушение, но, пожалуй, самое громкое. О нем так много говорят, чтобы показать Западу, прежде всего немцам, что в Германии даже в командовании вермахта было альтернативное мнение, но это в корне неверно», — заявил Буранов.

Он напомнил, что один из лидеров заговора полковник Клаус фон Штауффенберг писал жене из оккупированной Польши: «Население невероятный сброд, много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысяча заключенных пригодятся для сельского хозяйства в Германии, они трудолюбивы, послушны и нетребовательны».