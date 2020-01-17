Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов прокомментировал RT решение Минобороны рассекретить документы об освобождении Варшавы советскими войсками.

По словам историка, открытие доступа к архивам чрезвычайно важно для противостояния попыткам сфальсифицировать историю.

«Подлинные документы, которые пока еще находятся в архивах и неизвестны широкому читателю, не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно четкое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю», — сказал Шаповалов.

Ранее Минобороны опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Раздел, в частности, содержит подборку документов о Варшавском восстании 1944 года, а также фотоматериалы о самом освобождении столицы Польши.

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