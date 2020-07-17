Потсдамская конференция стала уникальным явлением в истории, когда мировые державы с разными интересами и ценностями, объединившись против общего врага, легко приходили к консенсусу за столом переговоров, заявил Mpravda.com накануне 75-летия начала конференции начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Конференция глав держав-победительниц во Второй мировой войне прошла в Потсдаме в 20 километрах от Берлина с 17 июля по 2 августа 1945 года. Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую — Гарри Трумэн, британскую — сначала Уинстон Черчилль, а затем Клемент Эттли.

«Потсдамская – это последняя конференция глав великих держав антигитлеровской коалиции, которая засвидетельствовала уникальное историческое явление. Мировые державы с разными интересами и ценностями смогли объединиться против общего врага, который угрожал основам человеческой цивилизации, и их лидеры легко договаривались за столом переговоров, решая весьма неоднозначные глобальные проблемы. Это очень актуально в современных условиях», — сказал Никифоров

Остановили новые войны

По мнению историка, конференция подвела черту в разгроме Германии во Второй мировой войне, а главным ее итогом «Потсдама» стало то, что удалось не допустить перерастания военного сотрудничества, высшая точка которого была пройдена во время Ялтинской конференции, в конфронтацию, в том числе военную, между союзниками.

«Германия была повержена, исчезла общая цель, и все противоречия между союзниками становились все очевиднее. Усилия советской дипломатии в первую очередь были направлены на то, чтобы их сгладить», — считает историк.

По словам Никифорова, СССР демонстрировал готовность идти на компромиссы по ряду экономических вопросов, но в том, что касалось безопасности, твердо настаивал на своем.

«Центральное место в переговорах заняла германская проблема. В Потсдаме, в отличие от Ялтинской конференции 1945 года, не рассматривался вопрос о расчленении Германии. Страны победители стремились сделать так, чтобы Германия никогда не угрожала своим соседям, для этого вводились принципы совместной политики во всех четырех оккупационных зонах», — рассказал историк.

Он отметил, что за основу был принят американский план о полном разоружении и демилитаризации Германии.

«Предусматривалась полная реконструкция политической жизни Германии, в том числе уничтожение Национал-социалистской партии, ее филиалов и подконтрольных организаций, отмену всех нацистских законов и предание суду всех военных преступников. Одновременно предполагалось восстановление местного самоуправления и создание общегерманских экономических департаментов, которые должны были служить базой для образования общегерманского демократического правительства», — отметил начальник научного отдела РВИО.

По его словам, возникла неожиданная проблема в части поиска управленцев, которые не были бы не связаны с фашистами, и решение так и не нашли: большинство немцев были очень лояльны фашистскому режиму. Тогда было принято решение, что на первом этапе руководство будут вести оккупационные администрации.

«Разногласия возникли при обсуждении вопроса о репарациях — возмещении побежденным государством, по вине которого возникла война, убытков, понесенных государствами-победителями. В ходе Ялтинской конференции было достигнуто соглашение, что Германия обязана возместить ущерб, который она нанесла во время войны. Но оставался вопрос, как их взымать и сколько», — заявил Никифоров.

СССР недополучил репарации

Историк рассказал, что СССР и США удалось выработать компромиссное решение, в соответствии с которым Москва получала репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за границей, а также дополнительно 25% промышленного оборудования из западных зон. Общая сумма составляла 20 миллиардов долларов, из которой половина полагалась Советскому Союзу. Российские историки до сих пор считают, что размер репараций был несправедливо занижен.

«Было принято предложение Сталина о польско-германской границе по рекам Одер и Нейсе, здесь уступил Черчилль, который ранее решительно выступал против расширения Польши на запад. Полякам также отходили Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии», — рассказал историк.

По его словам, Восточная Пруссия как самая воинственная часть Германии была ликвидирована, а ее земли были поделены между Советским Союзом и Польшей. Кенигсберг (с 1946 года — Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР.

«Немцы из ряда преданных другим странам территорий выселялись, поэтому на конференции были приняты решения об упорядоченном перемещении германского населения из Польши, Чехословакии и Венгрии», — рассказал историк.

Он отметил, что серьезные трения возникли при обсуждении темы мирного урегулирования с некоторыми бывшими союзниками Германии.

«До последнего не было понятно, будет ли Россия участвовать в войне против Японии. Трумэн считал, что США, которые к тому времени получили ядерное оружие, справятся сами, но американские генералы убеждали его, что это приведет к огромным потерям и американцы не поймут. В результате советской стороной было подтверждено обязательство об участии СССР в войне против Японии (СССР вступил в войну 9 августа 1945 года)», — рассказал Никифоров.

Историк отметил, что решения конференции были направлены на демократическое урегулирование послевоенных проблем и являлись фундаментом территориально-политического устройства на Европейском континенте.

«Историки оценивают Потсдамскую конференцию как успешную, но отмечают некоторую недоговоренность, можно было сделать и больше. Тем не менее 75 лет назад во время Потсдамской конференции был установлен послевоенный миропорядок, который продержался на протяжении нескольких десятилетий», — заключил Никифоров.