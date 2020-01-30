Историк Константин Плоткин прокомментировал слова польских властей о якобы зверствах СССР. По его словам, Варшава, делая подобные заявления, пытается не вспоминать о своей жестокости по отношению к еврейскому населению.

Он напомнил, что в начале XX века в Германии проживало меньше 1% евреев от всего населения страны. В это время в Польше на 30 миллионов населения приходилось 3,5 миллиона представителей ортодоксальной конфессиональной группы. Поляки были недовольны тем, что сфера работы и образования была занята не ими.

Когда Красная армия заставила их отступить назад, случилась другая беда. Остались многочисленные польские банды, которые уничтожали еврейское население с ужасной жестокостью. Именно поляки были носителями самых чудовищных антисемитских настроений и действий. Не только немцы убивали евреев в Польше, и в этом весь ужас, — отметил эксперт в разговоре с «Политэксперт».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Позже польский историк Мечислав Рыба объяснил слова Путина о после-антисемите стремлением внести разлад в отношения между Варшавой и Израилем.

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