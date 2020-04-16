Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа. Об этом историк моды написал 16 апреля на своей странице в Instagram.

В лечебном учреждении Васильеву диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам пациента, тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 он сдал дважды, но в обоих случаях был получен отрицательный результат.

«Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60–70%. О выписке пока не думаю», — приводит слова телеведущего «Газета.ру». Васильев поблагодарил подписчиков за беспокойство о его здоровье и отметил, что покинет больницу после 19 апреля.

Первые симптомы заболевания появились у Васильева 5 апреля. Он стал кашлять, повысилась температура. Он лечился бабушкиными методами — пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло.

Узнавшая о болезни коллеги Арина Шарапова позвонила телеведущей Елене Малышевой, которая вызвала Васильеву «скорую». Прибывшие медики сделали тест и увезли в Коммунарку.