/ Антон ДенисовНападающий сборной России Роман Павлюченко

Официальный мяч ЕВРО-2012 ознаменовал возвращение знаменитой линейки 80-х Tango. Черные элементы обрамляла цветная полоса с символическими изображениями флагов принимавших финальную стадию Польши и Украины. В качестве отсылки к прошлым мячам Tango использовались три графических элемента, обыгрывающие тему традиционных для сельских районов Польши и Украины резных узоров из бумаги.

2016: Beau Jeu

Мяч Beau Jeu, что по-французски значит «красивая игра», использовался на групповом этапе ЕВРО-2016. В его дизайне сочетались синий, белый и красный — цвета французского флага. Серебристые элементы символизировали трофей чемпионата Европы. Для плей-офф использовался вариант Beau Jeu под названием Fracas.

2020: Uniforia

В ноябре 2019 года adidas представил официальный мяч ЕВРО-2020, который получил имя Uniforia. Название объединяет понятия единства (unity) и эйфории (euphoria), присущих топовому турниру среди сборных. ﻿В честь 60-летия чемпионата Европы финальная стадия пройдет в 12 городах по всему континенту. Мяч призван воспеть инклюзивность чемпионата, который вдохновит всю Европу.

Дизайн основан на жирных черных полосах, словно оставленных кистью художника. Они символизируют размытость границ и их пересечение, отсылая к новому трансконтинентальному формату турнира. На черные мазки накладываются яркие цветные линии. Они означают многообразие турнира и объединение различных культур.

© Фото : adidasОфициальный мяч ЕВРО-2020