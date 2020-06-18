Внук экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаев арестован судом на 12 суток. Накануне он за рулем дорогого спорткара «Порше Панамера» врезался сразу в два авто в самом центре столицы. При задержании выяснилось, что Игорь пьян и давно лишен прав. Чтобы узнать, выкрутится ли из истории очередной мажор-лихач, «» проанализировал предыдущий подобный опыт.

Напомним, ДТП, утроенное Ишаевым, обошлось без пострадавших, поэтому водителя-нарушителя суд признал виновным по 3-й части административной статьи 12.8 КоАП РФ. На суде внук известного человека крестился и божился, что не смог затормозить из-за старой хоккейной травмы, ведь когда-то он подавал большие надежды в большом спорте. А тут ногу свело, вот и застряла она между педалями. А выпил он уже потом, чтобы снять стресс — всего три бутылочки пива.

— В молодости всем хочется хоть как-нибудь выделиться из массы себе подобных — и мажорам тоже, — откровенничает Кирилл, который всего 5 лет назад считался одним из «бриллиантовых мальчиков», регулярно устраивавших гонки в центре столицы. — А поди выделись из массы тех, у кого все есть! Вот мы и играли в «Положи спидометр», в ходе которой надо в городских условиях «положить» стрелку спидометра своего авто на его предельную отметку. А в навороченных спорткарах это может быть и 350 км/час, и даже больше. Но безнаказанность – еще круче скорости!

По словам экс-мажора-гонщика, чтобы считаться крутым среди своих, мало иметь навороченный спорткар, надо еще уметь и не бояться выкидывать на нем коленца, которые не под силу другим владельцам аналогичных изысканных авто. А поскольку членам этого клуба под силу практически все, то самым крутым мажором становится тот, кто способен «положить» не только спидометр, но и на закон, и на репутацию свою и родителей… Не побоялся — значит, и тачка у тебя мощная, и семейка. Тут и возникает порочный круг: чем активнее «вписывается» за мажора его семья, тем быстрее он восстанавливается для повторения своих опасных подвигов на дорогах.

Лучшая иллюстрация – хит-парад безнаказанных мажоров за рулем:

1. Руслан Шамсуаров, сын вице-президента компании «Лукойл».

В 2016-м в возрасте 20 лет владел «Гелендвагеном». Майским вечером 4 года назад Руслан отдыхал в ночном клубе и хорошо расслабился. Не желая садиться пьяным за руль, попросил о помощи трезвого приятеля 22-летнего Абдувахода Маджидова. А когда за рулем трезвый водитель, отчего не поприкалываться? Когда за превышение скорости «гелик» пытались остановить сотрудники ГИБДД, Руслан и компания решили «оторваться» от погони. В ходе гонки, которая шла по дворам, тротуарам и детским площадкам, пассажиры «гелика» вели прямую трансляцию в соцсетях. Через несколько часов погони лихачи бросили машину в сквере и разбежались по окрестным дворам. А когда их все же поймали, предложили дорожным полицейским взятку. А столкнувшись с их отказом, возмутились: «Когда за бабки решить вопрос нельзя, это неправильно!».

По итогам погони за «публичное оскорбление представителей власти» и создание «угрозы жизни представителей власти» Шамсуарову светил реальный срок в 3 года. Но доброе имя его отца сыграло свою роль: 3 года превратились в 15 суток ареста и 300 часов исправительных работ. Абдувахоб Маджидов получил 15 суток, 200 часов общественных работ и лишился водительского удостоверения.

2. Мара Багдасарян, дочь владельца мясокомбината и подруга Руслана Шамсуарова.

Первый раз в хронику происшествий Мара попала в октябре 2015-го, вылетев на встречку на BMW X5 без госномеров и столкнувшись с Porsche Cayenne и внедорожником Range Rover Sport, который от удара загорелся. Правда, за рулем была не Мара, а ее 18-летний приятель Марк Гальперин, парень скончался на месте. А спустя 5 дней, не приходя в сознание, умер пассажир, сидевший рядом с водителем — 23-летний Игорь Татарашвили. Мара и еще один пассажир с заднего сиденья остались в живых, отделавшись травмами разной тяжести. Водители пострадавших авто попали в больницу, но, к счастью, выжили. Мара Багдасарян получила перелом таза, но вскоре снова стала героиней криминальной хроники из-за своего участия в гонках с полицией. По признанию самой мажорки, она с 15 лет гоняет без прав и любит скорость. В процессе разбирательств ДТП с ее участием отцу Мары пришлось оплатить ее штрафы на сумму более миллиона рублей. Наказали Мару 200 часами исправительных работ.

3. Томас Левиев, наследник бриллиантовой империи.

Также известен как «бриллиантовый мальчик». Вечером 15 октября 2015-го года 18-летний студент МГИМО Томас Левиев на своей крутой тачке принялся играть «в шашечки» на Крымском мосту — на большой скорости маневрировать между другими машинами. В результате спорткар врезался в отбойник, а затем влетел в две другие машины. А дальше выяснилось, что у водителя нет прав, зато есть родственники, владеющие крупной бриллиантовой компанией. В итоге Левиев загладил свою вину при помощи штрафа в 15 000 рублей. А о пострадавших сообщалось лишь то, что «их претензии улажены при помощи компенсации».