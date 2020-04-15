Более 90% водителей, которые были проверены сотрудниками полиции на въезде в Москву 15 апреля, имели электронные пропуска, необходимые для передвижения по столичному региону. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

«Предварительные данные показывают, что водители в целом ответственно подошли к оформлению пропусков. При проверках их предъявили на разных въездных участках более 90% водителей», — приводит ТАСС заявление правоохранительных органов.

По некоторым направлениям пропуска предъявили почти 98% водителей. Автомобилистов без оформленных пропусков в город не пустили.

Источник добавил, что пока сотрудники ГИБДД не составляют протоколы на нарушителей пропускного режима.

Из-за распространения коронавируса в Москве ввели ряд жестких ограничений. В столице отменили все массовые мероприятия, закрыты почти все учреждения, кроме медицинских и некоторых стратегически важных предприятий. Свою работу продолжают государственные органы. С 15 апреля в Москве и Московской области для поездки на общественном или личном паспорте необходим цифровой пропуск.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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