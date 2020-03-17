Вводить в Москве жесткий карантин не планируется. Такой план действительно существует, но он предусмотрен на случай эпидемии в столице, сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, близкий к силовым структурам.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве в пятницу, 20 марта, могут принять жесткие карантинные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Отмечалось, что власти города планировали перевести максимальное количество жителей на карантин, а также прорабатывается вариант ограничения работы торговых центров, закрытия баров и ресторанов.

В мэрии Москвы «Известиям» также не подтвердили данную информацию.

«Совещания мэрии проходят каждый день, а повестка коронавируса актуальная как никогда. Но пока информации о том, что будут закрывать город и полностью ограничивать передвижения общественного транспорта нет. В мэрии нам эту информацию на данный момент не подтверждают», — сообщил глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, зампред фракции КПРФ Леонид Зюганов.

По его словам, население не должно поддаваться панике, для которой нет никаких оснований. При этом депутат отметил, что к общественному транспорту сейчас применяются жёсткие меры. Дезинфекцию проходят более 8,5 тыс автобусов, троллейбусов, трамваев. Обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла. Компании такси также проинформированы о необходимости проводить дезинфекцию, добавил Зюганов.

Также дезинфекцию проводится в шести тысячах вагонах метро — речь идет о кварцевании и замене воздушных фильтров и на 269 станциях метрополитена, отметил депутат Мосгордумы. По его словам, лучше в настоящее время общественным транспортом не пользоваться и избегать любых мест массового скопления людей.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры. Кроме того, столичный градоначальник распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города.

5 марта Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.